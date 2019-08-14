2019-08-14T15:40:17+03:00
Происшествия

На Кубани избили 91-летнего героя ВОВ

Ветеран поступил в больницу с ушибом позвоночника
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Виктор Мордвинов считает, что его избил родной сын\ФОТО: администрация Калининского районаВиктор Мордвинов считает, что его избил родной сын\ФОТО: администрация Калининского района
Изменить размер текста:

9 августа в полицию Калининского района позвонили из приемного покоя ЦРБ. Дежурная медсестра рассказала, что к ним поступил 91-летний Виктор Мордвинов. У дедушки диагностировали ушиб, гематому мягких тканей рук, ушиб поясничного отдела позвоночника и синяк под глазом.

- Со слов пострадавшего дедушки, его избил родной сын, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Собираем материалы для возбуждения уголовного дела.

Виктор Мордвинов родился 10 октября 1927 года, живет в станице Калининской. Ветеран ВОВ, служил водолазом. Награжден медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги 1-2 степени».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарский общественный транспорт приведут к единому стилю
В районе Джубги загорелся и затонул прогулочный катер
В Краснодаре задержали серийного мошенника
Все автобусы в Сочи оснастят терминалами безналичной оплаты
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
Молочные продукты без подписи вне закона
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
На Кубани на мосту нашли пустую машину с таинственной запиской
ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию
В Краснодаре с начала года отремонтировали 33 километра дорог
В Анапе продлили запрет на использование в море катамаранов и матрасов
Сочи могут присвоить звание «Город воинской славы»
Прокуратура Кубани выявила более 4,7 тысяч коррупционных нарушений
На предстоящий матч «Краснодар» - «Олимпиакос» стартовала продажа билетов
В Сочи воздух прогреется до +37 градусов
В Сочи спасатели вывезли парня с травмой руки с приюта Бабук-Аул
В Анапе нашли мужчину, который напал на сотрудницу тира
В Северском районе мужчина до смерти забил киркой рабочего