На Кубани избили 91-летнего героя ВОВ

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-14T15:40:17+03:00

Виктор Мордвинов считает, что его избил родной сын\ФОТО: администрация Калининского района

Ветеран поступил в больницу с ушибом позвоночника

Изменить размер текста: A A

9 августа в полицию Калининского района позвонили из приемного покоя ЦРБ. Дежурная медсестра рассказала, что к ним поступил 91-летний Виктор Мордвинов. У дедушки диагностировали ушиб, гематому мягких тканей рук, ушиб поясничного отдела позвоночника и синяк под глазом.

- Со слов пострадавшего дедушки, его избил родной сын, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Собираем материалы для возбуждения уголовного дела.

Виктор Мордвинов родился 10 октября 1927 года, живет в станице Калининской. Ветеран ВОВ, служил водолазом. Награжден медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги 1-2 степени».

ИСТОЧНИК KP.RU