На Кубани избили 91-летнего героя ВОВ
Ветеран поступил в больницу с ушибом позвоночника
Виктор Мордвинов считает, что его избил родной сын\ФОТО: администрация Калининского района
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9 августа в полицию Калининского района позвонили из приемного покоя ЦРБ. Дежурная медсестра рассказала, что к ним поступил 91-летний Виктор Мордвинов. У дедушки диагностировали ушиб, гематому мягких тканей рук, ушиб поясничного отдела позвоночника и синяк под глазом.
- Со слов пострадавшего дедушки, его избил родной сын, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Собираем материалы для возбуждения уголовного дела.
Виктор Мордвинов родился 10 октября 1927 года, живет в станице Калининской. Ветеран ВОВ, служил водолазом. Награжден медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги 1-2 степени».
ИСТОЧНИК KP.RU