2019-08-14T15:45:21+03:00
Происшествия

В районе Джубги загорелся и затонул прогулочный катер

Все находившиеся на бору спасены
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В акватории Черного моря в районе поселка Джубга 11 августа 2019 года загорелся прогулочный катер «Акула».

- Инцидент произошел примерно в 700 метрах от берега. В результате возгорания катер затонул, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На борту судна в момент начала пожара находились 6 человек. Всех их доставили на берег, никто не пострадал. В данный момент туапсинский линейный отдел полиции проводит по данному факту проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Напомним, 11 августа семья с двумя детьми из Приморско-Ахтарска отправилась на моторной лодке в Ахтарский лиман. Они хотели полюбоваться лотосами. Чтобы добраться до растений, нужно проплыть около 20 километров. Когда путешественники мчали обратно к берегу, их лодка заглохла. В плавсредстве закончился бензин. Туристам пришлось позвонить спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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