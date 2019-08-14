2019-08-14T16:34:26+03:00
Общество

В Динском районе откроют новую школу

Она рассчитана на 1100 учеников
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В поселке Южном Динского района Кубани построили новую современную школу. Она сможет принимать 1100 учеников. Стоимость проекта составила порядка 1 млрд рублей.

- В новом учебном заведении оборудованы современные физико-химические и медицинский кабинеты, пищеблок и спортзал. Во дворе школы разобьют огороды для того, чтобы учащиеся смогли выращивать овощи в рамках проводимых экспериментов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ходе возведения школы, рабочие организовали удобные подъезды к ней, а также смонтировали уличное освещение. Сейчас завершают укладку асфальта на дороге к учебному заведению. В данный момент в штате школы состоят 85 педагогов, 15 из них приехали из других регионов. Стоит добавить, что данная школа будет принимать учащихся только в первую смену. Остальное время дня здесь будут работать кабинеты допобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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