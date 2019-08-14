2019-08-14T16:40:43+03:00
Общество

В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в заседании Совета по предпринимательству муниципалитета
Екатерина МИШКИНА
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Совещание прошло под председательством главы муниципального образования Анатолия Перепелина.

В ходе встречи Игорь Якимчик рассказал о промежуточных итогах работы за 2019 год, озвучил основные проблемные вопросы в том числе связанные с подключением к энергоресурсам, завышением кадастровой стоимости недвижимости, антимонопольным регулированием, незаконным уголовным преследованием предпринимателей. На совещании также обсудили конкретные обращения субъектов предпринимательской деятельности Тихорецкого района.

Большинство вопросов, вынесенных на обсуждение, касались развития бизнеса. Особое внимание участники встречи уделили вопросу по реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также на встрече отметили необходимость тесного взаимодействия с предпринимателями по вопросам пресечения неформальной занятости населения.

Заседание завершилось награждением победителей ежегодного конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тихорецкий район» по итогам 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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