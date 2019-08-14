2019-08-14T16:46:23+03:00
Общество

Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили

Изменения коснутся только расчетов онлайн-кассами в общественном транспорте и при оплате ЖКХ
Екатерина Мишкина
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае напоминает, что с 2016 года в РФ действует федеральный закон, обязывающий организации и индивидуальных предпринимателей пользоваться при расчетах контрольно-кассовой техникой (ККТ). При этом пользователь обязан выдать покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности.

В настоящее время в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 внесены изменения. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Поправки в законопроект в части ответственности за использование незарегистрированной ККТ и невыдачу кассового чека или бланка строгой отчетности вступили в силу 1 июля текущего года и были подготовлены на основе предложений об освобождении от применения ККТ института уполномоченных по защите прав предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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