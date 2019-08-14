В Краснодаре горит открытая стройплощадка

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-14T17:35:49+03:00

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В Краснодаре сегодня произошел пожар. Огонь вспыхнул около 16:30 в районе ул. Кожевенной.

- В 16:23 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по ул. Кожевенная. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

Прибывшие на место специалисты установили, что возгорание произошло на открытой строительной площадке. Огонь распространился на площади в 100 м2. тушение осуществлялось при помощи пожарных рукавов. В 16:45 огонь был локализован, а в 17:17 полностью потушен.

Напомним, пламя, которое полыхало в лесу Туапсинского района более 6 часов, потушили. Возгорание спасатели ликвидировали в 20:28. Для того, чтобы справиться с огнем, привлекалась авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 произвел 25 сбросов воды, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU