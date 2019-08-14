2019-08-14T17:31:42+03:00
Спорт

Футболиста «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Он наказан за перелом носа соперника
Максим ОСОКИН
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Фото: sochifc.ruФото: sochifc.ru
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Сербский защитник ФК «Сочи» Иван Миладинович получил наказание от дисциплинарного комитета в виде дисквалификации на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова. Инцидент произошел во встрече пятого тура РПЛ.

- В результате футболист не поедет на матчи чемпионата России против «Оренбурга», «Урала», «Рубина» и «Локомотива», - сообщается в официальном Twitter-канале ФК «Сочи».

В назначенное арбитром дополнительное время Миладинович ударил Чалова локтем в нос, что послужило поводом для сильного кровотечения. Событие случилось в штрафной «Сочи», однако судья Виталий Мешков не увидел нарушения правил. Медики в послематчевое время поставили Чалову диагноз – перелом носа со смещением.

Стоит отметить, что Миладинович сначала лично извинился перед игроком ЦСКА, а затем записал видео c извинениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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