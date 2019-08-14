В Краснодаре отметят День флага России

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-14T18:22:31+03:00

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Краснодар 22 августа присоединится к празднованию Дня государственного Флага России. Главным событием станет поднятие триколора на Главной городской площади. Оно начнется в 9:00.

- В праздничный день гостей и жителей краевой столицы ждут в парках и скверах. Здесь запланированы концертные и тематические программы, - рассказали «КП» - Кубань» в персс-службе администрации Краснодара.

24 августа на ул. Красной, 118, в 18:00 состоится музыкальный фестиваль «Летний JAM» — организаторы приурочили его ко Дню российского флага.

Добавим, флагшток, установленный на Главной городской площади Краснодара, является самым высоким на Кубани. Его высота - 42 м. Флагшток появился в городе 26 апреля 2014 г. — в День реабилитации кубанского казачества.

Напомним, сочинцы и граждане России решат, станет ли курорт «Городом воинской славы». Голосование стартует на официальном сайте администрации с 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU