«Ребенка окружила свора»: в Краснодарском крае собаки напали на 5-летнего малыша

СЕГОДНЯ 19:01 2019-08-14T19:01:17+03:00

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В соцсетях появилась информация о нападении собак на ребенка в Краснодарском крае. По словам автора записи, сделанной во Вконтакте, инцидент произошел на одной из детских площадок Приморско-Ахтарска.

- «Вчера прям на детской площадке ( возле Баклажана) на мою крестницу 5 летнюю напала свора собак. Одна укусила очень сильно. Возили в скорую, прописали в плечо шесть уколов от бешенства... вот есть тут компетентные? Куда можно обратиться по поводу огромных собак на детской площадке? Все медзаключения имеются. Анон». (Вся орфография и пунктуация сохранены).

Данный пост вызвал бурное обсуждение. Кто-то заявил, что часто видит стаю собак возле местного «Сбербанка». Некоторые также пожаловались на нападения стай животных. Интересно, что нашлись такие, кто встал на защиту собак.

В итоге, примерно через 3,5 часа после публикации поста, автор попросил администратора группы удалить его, так как данная проблема уже решается.

ИСТОЧНИК KP.RU