На Кубани пройдет 6-я Вахта Памяти

СЕГОДНЯ 19:36 2019-08-14T19:36:54+03:00

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В Краснодарском крае пройдет 6-я Вахта Памяти. Ее проведут в Горячем Ключе с 15 по 19 августа 2019 года. Участниками станут юные поисковики, а также школьники. Им будут помогать более взрослые и опытные единомышленники.

- Также для участников запланированы военно-спортивные мероприятия, конкурсы, лекции от экспертов. Они смогут присоединиться к реальным поисковым операциям. В акции примут участие порядка 100 человек, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Лагерь участник расположится в долине реки Псекупс. Поисковые работы пройдут на территории горы Фонарь, в урочищах Орлова Щель, Кочканова. Именно здесь велись ожесточенные бои в решающих сражениях Битвы за Кавказ в 1442-43 годах.

Напомним, в Краснодаре отметят День флага России. Торжественные мероприятия пройдут в городе 22 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU