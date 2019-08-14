Сафари-парк Геленджика отметил свое 15-летие

СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-14T20:01:34+03:00

Это первое место на побережье Краснодарского края, где оказывают реабилитационную помощь животным

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Сегодня отметил 15-летие сафари-парк Геленджика, который стал первым реабилитационным центром на Черноморском побережье Кубани. Посетители могут своими глазами увидеть множество животных – от слона до огромной морской черепахи. Старожилом парка является тигрица Лада, которая живет здесь с момента его открытия.

- 15 лет назад парк начинался с Лады, кабана Васи и барана Бени, - рассказал заместитель гендиректора Петр Скорский. - В данный момент у нас проживают свыше 500 животных более 230 видов на территории в 16 гектаров.

Стоит отметить, что появление большинства обитателей сафари-парка сопровождалось грустной историей. Сюда из Арктики попали двое белых медвежат. Близнецы потеряли маму и могли погибнуть, но их доставили в парк.

Львенок стал жертвой фотографа-живодера, который эксплуатировал его, фотографируя на пляжах ради наживы.

Но есть и более счастливые истории. Многие животные являются артистами цирка и кино, в сафари-парке они отдыхают на «пенсии».

Так как многие животные попадают в парк в неудовлетворительном состоянии, здесь работает реабилитационный центр. В нем проводят даже уникальные ветеринарные операции.

Все вольеры в парке просторные и животные чувствуют себя здесь очень комфортно. Тигры спокойно могут позволить себе отдохнуть на дереве, а возле вольеров белых медведей посетители парка ощутят себя туристами на крайнем севере.

ИСТОЧНИК KP.RU