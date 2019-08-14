На Кубани в районе Михайловского перевала загорелся пассажирский автобус
Пассажирский автобус загорелся на Михайловском перевале в районе Пшады, что под Геленджиком, в 20:40. Он вспыхнул во время движения. Водитель тут же остановил автобус и все пассажиры успели выйти. К месту ЧП вызвали пожарных. П
Автобус совершал рейс Архипо-Осиповка – Таганрог, в нем было 19 пассажиров и два водителя.
- На место были направлены силы и средства МЧС России. Так же службы экстренного реагирования, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Сообщение о возгорании поступило в 20:40, в 20:45 к месту ЧП были направлены пожарные подразделения. В 21:01, когда первые подразделения приехали к месту пожара, горел весь автобус.
На Михайловском перевале загорелся автобус.
Из-за чего именно случился пожар, будут выяснять эксперты. Все люди успели выйти из салона автобуса, пострадавших нет. Пока тушили пожар, движение на трассе было перекрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU