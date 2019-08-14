На Кубани в районе Михайловского перевала загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 21:38 2019-08-14T22:08:03+03:00

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Пассажирский автобус загорелся на Михайловском перевале в районе Пшады, что под Геленджиком, в 20:40. Он вспыхнул во время движения. Водитель тут же остановил автобус и все пассажиры успели выйти. К месту ЧП вызвали пожарных. П

Автобус совершал рейс Архипо-Осиповка – Таганрог, в нем было 19 пассажиров и два водителя.

- На место были направлены силы и средства МЧС России. Так же службы экстренного реагирования, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Сообщение о возгорании поступило в 20:40, в 20:45 к месту ЧП были направлены пожарные подразделения. В 21:01, когда первые подразделения приехали к месту пожара, горел весь автобус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726010" frameborder="0"></iframe> На Михайловском перевале загорелся автобус.

Из-за чего именно случился пожар, будут выяснять эксперты. Все люди успели выйти из салона автобуса, пострадавших нет. Пока тушили пожар, движение на трассе было перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU