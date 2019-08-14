В Новороссийске спасатели сняли с крыши обезьяну

СЕГОДНЯ 21:57 2019-08-14T21:57:10+03:00

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В Новороссийске поздно вечером, 14 августа, спасатели сняли с крыши обезьяну. Мартышка сбежала от хозяина из частного дома по улице Западной в селе Борисовка. Владелец примата вызвал спасателей.

Обезьяну спасли и отдали владельцу. Фото: МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска

- Обезьяну ловили пять человек, она не успела убежать далеко от дома, - рассказал сайту «КП»-Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Чтобы снять мартышку с крыши, спасатели поставили лестницу. Фото: МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска

Макака сидела на крыше этого же дома, из которого сбежала. Спасатели поставили лестницу, очень тихо подобрались к ней и схватили. Уже когда обезьяну передали владельцу, он рассказал, что макака сама открыла клетку, в которой сидела, и сбежала.

Обезьяну искали 5 человек. Фото:МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска

Кстати, это уже не первый случай спасения обезьяны в Новороссийске. До этого спасатели три недели ловили животное по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU