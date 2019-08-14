2019-08-14T22:50:04+03:00
Происшествия

Людей из сгоревшего под Геленджиком автобуса отвезут в гостиницу

А когда найдут новый автобус, доставят в Таганрог
Варвара ДЫМ
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Автобус полностью сгорелАвтобус полностью сгорел
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Всех пассажиров автобуса Архипо-Осиповка-Таганрог разместят в гостинице, а когда найдут для них новый транспорт, доставят в пункт назначения.

Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

- При подъёме в гору произошло задымление сaлона. Все пaссажиры покинули aвтобус, водитель спрaвился с задымлением, но в какой-то момент пламя вспыхнуло. В автобусе было 19 пaссажиров и 2 водителя, никто не пострaдал, успели люди спaсти и свои вещи. Людей, попавших в беду, не бросим. Уже занимaемся расселением их в Архипо-Осиповке, выделенный ПАТО автобус отвезёт людей к гостинице, - сообщил мэр курорта.

Пожарные тушат загоревшийся под Геленджиком автобус.

А уже потом будет решаться вопрос с доставкой пассажиров в Таганрог.

Напомним, пассажирский автобус загорелся 14 августа в 20:40 в районе Михайловского перевала. В салоне было 19 пассажиров. Водитель успел всех высадить. Никто не пострадал.

Под Геленджиком загорелся рейсовый автобуc.

ИСТОЧНИК KP.RU

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