Людей из сгоревшего под Геленджиком автобуса отвезут в гостиницу
Всех пассажиров автобуса Архипо-Осиповка-Таганрог разместят в гостинице, а когда найдут для них новый транспорт, доставят в пункт назначения.
Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.
- При подъёме в гору произошло задымление сaлона. Все пaссажиры покинули aвтобус, водитель спрaвился с задымлением, но в какой-то момент пламя вспыхнуло. В автобусе было 19 пaссажиров и 2 водителя, никто не пострaдал, успели люди спaсти и свои вещи. Людей, попавших в беду, не бросим. Уже занимaемся расселением их в Архипо-Осиповке, выделенный ПАТО автобус отвезёт людей к гостинице, - сообщил мэр курорта.
Пожарные тушат загоревшийся под Геленджиком автобус.
А уже потом будет решаться вопрос с доставкой пассажиров в Таганрог.
Напомним, пассажирский автобус загорелся 14 августа в 20:40 в районе Михайловского перевала. В салоне было 19 пассажиров. Водитель успел всех высадить. Никто не пострадал.
Под Геленджиком загорелся рейсовый автобуc.
ИСТОЧНИК KP.RU