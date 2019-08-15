СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-15T07:14:17+03:00

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В Сочи открылась школа по смешанным боевым искусствам самбо и дзюдо. 2 сентября она распахнет свои двери для 300 учеников. Тренировать их будут именитые спортсмены, призеры, чемпионы российских и международных соревнований.

По словам губернатора около 360 школ региона уже перешли на обязательный урок самбо. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Также край продолжает строить центры единоборств.

- В спортивной школе № 16 в Сочи дети будут заниматься с 7 лет. Они смогут освоить дзюдо, самбо, смешанное боевое единоборство, тайский бокс. Площадь здания составляет 1,8 тысяч квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Динском районе откроют новую школу. Она рассчитана на 1100 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU