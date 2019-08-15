Краснодарцев приглашают на «Прогулки в облаках»

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-15T07:34:58+03:00

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В Краснодаре открылась экспозиция заслуженного художника России и известного путешественника Сергей Викторович Дудко. На выставке «Прогулки в облаках» представлено более 30-ти работ.

- Сергей Викторович - почетный альпинист Кабардино-Балкарии, старший инструктор - методист, гид-проводник международного класса, заслуженный путешественник России, действительный член Русского географического общества, писатель, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы выставки.

- Художник пишет картины с натуры, участвуя в сложнейших восхождениях и экспедициях: Монблан, Казбек, Арарат, Эльбрус. Хотя на его картинах практически нет изображений людей, горные реки и заснеженные вершины не выглядят безжизненными, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка работ Дудко будет работать до 11 сентября. Посмотреть на экспозицию можно бесплатно по адресу: Гимназическая, 67.

ИСТОЧНИК KP.RU