2019-08-15T08:15:11+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 15 августа 2019 года: в Анапе холоднее, чем в Новороссийске

В Адлере вода как парное молоко
Александра ПОДУШКО
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В Адлере вода как парное молокоВ Адлере вода как парное молокоФото: Архив "КП"
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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

15 августа теплее всего плавать в Адлере и Сочи - здесь вода прогрета до 26 градусов. В Туапсе и Геленджике чуть прохладнее – 25,6 градусов.

Освежающая вода в Анапе и Новороссийске – 23 градуса и 23,5 соответственно.

В Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер, в связи с этим экстренные службы города запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.

Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25,3 градусов, в Приморско-Ахтарске держится на отметке 24,8 градусов, а в Ейске – 24,1 градусов.

- На Черноморском побережье очень жарко и без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха местами прогреется до +37, - рассказали в краснодарском Гидрометцентре.

Напомним, на Кубани синоптики предупредили о сильном повышении температур, ожидается до +39.

Спасатели призывают избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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