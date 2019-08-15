Температура воды в Черном море 15 августа 2019 года: в Анапе холоднее, чем в Новороссийске
«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.
15 августа теплее всего плавать в Адлере и Сочи - здесь вода прогрета до 26 градусов. В Туапсе и Геленджике чуть прохладнее – 25,6 градусов.
Освежающая вода в Анапе и Новороссийске – 23 градуса и 23,5 соответственно.
В Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер, в связи с этим экстренные службы города запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.
Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25,3 градусов, в Приморско-Ахтарске держится на отметке 24,8 градусов, а в Ейске – 24,1 градусов.
- На Черноморском побережье очень жарко и без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха местами прогреется до +37, - рассказали в краснодарском Гидрометцентре.
Напомним, на Кубани синоптики предупредили о сильном повышении температур, ожидается до +39.
Спасатели призывают избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.
ИСТОЧНИК KP.RU