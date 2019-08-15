В Славянском районе опрокинулась легковушка, погибли три человека

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-15T08:32:10+03:00

Еще один пострадавший доставлен в больницу

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В Славянском районе 14 августа около 21:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Dodge ехал по улице Котовского станицы Петровской. Мужчина не справился с управлением, машину унесло с дороги, и она опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии на месте происшествия трое пассажиров погибли, водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 14 августа на Михайловском перевале в районе Пшады, что под Геленджиком, в 20:40 загорелся автобус. Он вспыхнул во время движения. Водитель тут же остановил транспорт, и все пассажиры успели выйти.

ИСТОЧНИК KP.RU