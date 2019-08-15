2019-08-15T09:19:22+03:00
Происшествия

На Кубани парень подменил 130 тысяч рублей родственницы фальшивыми купюрами

За это ему грозит 5 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани парень подменил 130 тысяч рублей родственницы фальшивыми купюрамиНа Кубани парень подменил 130 тысяч рублей родственницы фальшивыми купюрамиФото: Архив "КП"
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В Брюховецком районе 24-летний парень похитил 130 тысяч рублей, которые принадлежали его бабушке, подменив их билетами «Банка приколов».

Пожилая женщина заметила неладное, когда попыталась расплатиться фальшивыми купюрами в одном из местных магазинов. После этого она обратилась в полицию.

По подозрению в краже задержали внука потерпевшей. Деньги парень потратил на личные нужды.

- В отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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