В Краснодаре продлили режим чрезвычайной пожароопасности
- 15-16 августа в кубанской столице, местами в крае сохранится высокая пожароопасность 4 класса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В связи с этим увеличивается вероятность возникновения ЧС и происшествий, аварийных ситуаций на объектах энергетики, локальных возгораний, ландшафтных и бытовых пожаров.
Пока действует особый противопожарный режим в городе запрещено разводить костры, сжигать траву, сухую растительность и стерни на полях. Кроме того, краснодарцам не рекомендуют гулять в лесу.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112».
Заранее запаситесь водой. Приготовьте приемлемую для жары одежду. По улицам передвигайтесь не спеша, старайтесь как можно чаще находиться в тени. Не употребляйте алкоголь, это приведет к ухудшению общего состояния организма.
ИСТОЧНИК KP.RU