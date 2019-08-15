2019-08-15T09:39:34+03:00
Общество

В Краснодаре продлили режим чрезвычайной пожароопасности

Жителей города просят быть аккуратными
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре продлили режим чрезвычайной пожароопасностиВ Краснодаре продлили режим чрезвычайной пожароопасностиФото: Архив "КП"
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- 15-16 августа в кубанской столице, местами в крае сохранится высокая пожароопасность 4 класса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения ЧС и происшествий, аварийных ситуаций на объектах энергетики, локальных возгораний, ландшафтных и бытовых пожаров.

Пока действует особый противопожарный режим в городе запрещено разводить костры, сжигать траву, сухую растительность и стерни на полях. Кроме того, краснодарцам не рекомендуют гулять в лесу.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112».

Заранее запаситесь водой. Приготовьте приемлемую для жары одежду. По улицам передвигайтесь не спеша, старайтесь как можно чаще находиться в тени. Не употребляйте алкоголь, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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