2019-08-15T10:01:25+03:00
Общество

В Краснодаре начали курсировать «географические» трамваи

Утром 15 августа они вышли на маршруты
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Торжественный запуск на линию состоялся в Восточном трамвайном депо Краснодара. Всего семь вагонов оформлены материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества».

- Мы запускаем уникальный просветительский проект совместно с Русским географическим обществом. Теперь пассажиры и гости города смогут узнать интересные факты о жизни и открытиях выдающихся российских ученых и путешественников, - сказал Евгений Первышов.

- Один из вагонов посвящен РГО, его истории и интересным фактам о России. Есть на нем информация о Краснодаре. Шесть трамваев будут носить имена выдающихся первооткрывателей: Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Федор Литке, Иван Крузенштерн, Николай Миклухо-Маклай, Николай Пржевальский и Петр Семенов-Тянь-Шанский, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Борта вагонов оформлены портретами путешественников и фактами из их биографии. Для тех, кто захочет узнать ещё больше, подготовили QR-коды.

«Географические трамваи» будут курсировать по следующим маршрутам:

- № 4 «Индустриальная - Комсомольский микрорайон» (2 вагона);

- № 5 «Солнечная - Евдокии Бершанской» (3 вагона);

- № 20 «Декабристов - Хладокомбинат» (1 вагон);

- № 22 «Солнечная - Димитрова» (1 вагон).

ИСТОЧНИК KP.RU

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