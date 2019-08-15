В Приморско-Ахтарском районе кайтсерфера и гидроциклиста унесло в открытое море

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-15T10:24:08+03:00

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В районе хутора Морозовского Приморско-Ахтарского района 14 августа два кайтсерфера вышли в Азовское море.

Во время кайтинга 38-летнему краснодарцу стропа намоталась на ногу. Его товарищ отправился на берег за помощью. Гидроциклист, проплывающий мимо, решил помочь пострадавшему, но у него ничего не получилось. Купол кайта намотался на винт гидроцикла и плавсредство заглохло.

Мужчин стало уносить в открытое море. Это заметил дежурный погранзаставы и вызвал спасателей. На место происшествия вышли сотрудники Приморско-Ахтарского отряда «Кубань-СПАС». Пострадавших они нашли в 5 километрах от берега.

- Мужчин доставили на берег. Туда же отбуксировали кайт и гидроцикл. Медицинская помощь отдыхающим не понадобилась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU