В селе Александровка Ейского района отремонтируют парк «Победа»
В селе Александровка Ейского района приступят к реконструкции парка «Победа». На благоустройство общественной территории направят 23,5 миллиона рублей.
- Площадь парка - 42 тысячи квадратных метра. Здесь построят новую современную спортплощадку и обновят детскую, установят сцену для проведения культурно-массовых мероприятий, сделают зону для тихого отдыха, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На территории парка высадят новые кустарники и деревья, заменят тротуарную плитку, скамейки и урны, установят энергосберегающие фонари, оборудуют автомобильную парковку.
Сейчас также обновляют парк «Победа» в станице Должанской Ейского района.
ИСТОЧНИК KP.RU