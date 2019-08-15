В селе Александровка Ейского района отремонтируют парк «Победа»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-15T10:37:21+03:00

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В селе Александровка Ейского района приступят к реконструкции парка «Победа». На благоустройство общественной территории направят 23,5 миллиона рублей.

- Площадь парка - 42 тысячи квадратных метра. Здесь построят новую современную спортплощадку и обновят детскую, установят сцену для проведения культурно-массовых мероприятий, сделают зону для тихого отдыха, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территории парка высадят новые кустарники и деревья, заменят тротуарную плитку, скамейки и урны, установят энергосберегающие фонари, оборудуют автомобильную парковку.

Сейчас также обновляют парк «Победа» в станице Должанской Ейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU