2019-08-15T10:51:28+03:00
Общество

В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в заседании Совета по предпринимательству муниципалитета
Екатерина МИШКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совещание прошло под председательством главы муниципального образования Анатолия Перепелина.

В ходе встречи Игорь Якимчик рассказал о промежуточных итогах работы за 2019 год, озвучил основные проблемные вопросы в том числе связанные с подключением к энергоресурсам, завышением кадастровой стоимости недвижимости, антимонопольным регулированием, незаконным уголовным преследованием предпринимателей. На совещании также обсудили конкретные обращения субъектов предпринимательской деятельности Тихорецкого района.

Большинство вопросов, вынесенных на обсуждение, касались развития бизнеса. Особое внимание участники встречи уделили вопросу по реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также на встрече отметили необходимость тесного взаимодействия с предпринимателями по вопросам пресечения неформальной занятости населения.

Заседание завершилось награждением победителей ежегодного конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тихорецкий район» по итогам 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
Молочные продукты без подписи вне закона
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса
На Кубани 17 августа пройдет День здоровья
В Сочи завершается строительство нового здания для детсада на 280 мест
В Новороссийске мужчина развел бабушку на деньги, представившись ее внуком
В Сочи водитель легковушки сбил 12-летнего ребенка
В Сочи 16-летняя девушка зарезала ножом брата своего парня
На Кубани водитель, устроивший ДТП с тремя погибшими, был пьян
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
Молочные продукты без подписи вне закона
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
В селе Александровка Ейского района отремонтируют парк «Победа»
В Приморско-Ахтарском районе кайтсерфера и гидроциклиста унесло в открытое море
В Краснодаре начали курсировать «географические» трамваи
В Краснодаре продлили режим чрезвычайной пожароопасности
На Кубани парень подменил 130 тысяч рублей родственницы фальшивыми купюрами