2019-08-15T10:57:59+03:00
Происшествия

На Кубани водитель, устроивший ДТП с тремя погибшими, был пьян

Об этом сообщили в краевом ГИБДД
Александра ПОДУШКО
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На Кубани водитель, устроивший ДТП с тремя погибшими, был пьянНа Кубани водитель, устроивший ДТП с тремя погибшими, был пьянФото: Архив "КП"
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Авария произошла в Славянском районе 14 августа около 21:00.

Как ранее писала «КП» - Кубань», 43-летний водитель автомобиля Dodge ехал по улице Котовского станицы Петровской. Мужчина не справился с управлением, машину унесло с дороги, и она опрокинулась.

В результате происшествия двое 42-летних и один 46-летний мужчины погибли на месте. Водитель получил телесные повреждения в виде ушибленных ран.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края, в момент ДТП 43-лений мужчина был пьян.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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