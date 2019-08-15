СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-15T10:57:59+03:00

На Кубани водитель, устроивший ДТП с тремя погибшими, был пьян Фото: Архив "КП"

Об этом сообщили в краевом ГИБДД

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Авария произошла в Славянском районе 14 августа около 21:00.

Как ранее писала «КП» - Кубань», 43-летний водитель автомобиля Dodge ехал по улице Котовского станицы Петровской. Мужчина не справился с управлением, машину унесло с дороги, и она опрокинулась.

В результате происшествия двое 42-летних и один 46-летний мужчины погибли на месте. Водитель получил телесные повреждения в виде ушибленных ран.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края, в момент ДТП 43-лений мужчина был пьян.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU