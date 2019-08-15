В Сочи 16-летняя девушка зарезала ножом брата своего парня
В Сочи 16-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).
В ночь на 26 июля девушка со своим молодым человеком и его 24-летним братом выпивала алкоголь у них дома на улице Мзымтинской села Черешни.
Во время пьянки братья поссорились и даже начали размахивать кулаками. Со слов девушки, она попыталась разнять их. Но в ответ на это родственник ее парня толкнул ее и начал оскорблять.
- Девушка не выдержала и ударила обидчика ножом в область спины, после чего ушла к себе домой, выбросив по дороге холодное оружие. Брат пострадавшего вызвал полицию и скорую. Но спасти парня не успели, от полученного ранения он скончался, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Девочка находится под домашним арестом. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Будут установлены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU