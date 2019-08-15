В Сочи водитель легковушки сбил 12-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-15T11:20:22+03:00

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В Лазаревском районе Сочи 14 августа в 15:25 на улице Декабристов произошла авария.

- По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем ВАЗ 2170 сбил 12-летнего школьника. Ребенок переходил дорогу вместе с бабушкой в неустановленном месте. Совсем рядом был переход, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате ребенок получил травмы различной тяжести. Его госпитализировали с места ДТП.

Напомним, в Армавире под колесами машины погибла 2-летняя девочка. Врачи не успели спасти малышку. Ребенок гулял во дворе, недалеко от своего дома. Рядом с ним не было взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU