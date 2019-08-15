СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-15T11:36:05+03:00

В Новороссийске мужчина развел бабушку на деньги, представившись ее внуком Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

82–летняя пенсионерка обратилась в полицию Новороссийска. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился внуком и попросил деньги на срочное лечение.

Ничего неподозревающая старушка передала средства якобы знакомому родственника, который заехал к ней домой. Сумму злоумышленник получил немаленькую, около 40 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. 43-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. У него изъяли мобильные телефоны, сим-карты различных операторов связи, а также справочники и блокноты с записями, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За мошенничество на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU