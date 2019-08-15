2019-08-15T11:36:05+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина развел бабушку на деньги, представившись ее внуком

На «лечение» родственника понадобилось 40 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске мужчина развел бабушку на деньги, представившись ее внукомВ Новороссийске мужчина развел бабушку на деньги, представившись ее внукомФото: Архив "КП"
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82–летняя пенсионерка обратилась в полицию Новороссийска. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился внуком и попросил деньги на срочное лечение.

Ничего неподозревающая старушка передала средства якобы знакомому родственника, который заехал к ней домой. Сумму злоумышленник получил немаленькую, около 40 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. 43-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. У него изъяли мобильные телефоны, сим-карты различных операторов связи, а также справочники и блокноты с записями, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За мошенничество на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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