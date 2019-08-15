В Сочи завершается строительство нового здания для детсада на 280 мест

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-15T12:02:39+03:00

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Новое здание детского сада №7 на 280 мест сейчас строят в Хосте на улице Октября. В некоторых помещения уже началась внутренняя отделка. Временно 140 воспитанников дошкольного учреждения распределены по соседним садам.

- Раньше группы располагались в одноэтажных постройках барачного типа. Теперь здесь появится современное здание. На это было выделено 175 миллионов рублей из краевого бюджета с муниципальным софинансированием в 6 процентов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В саду сделают спортивный и музыкальный залы, хороший пищеблок, кабинеты для психолога, дефектолога, тьютора, логопеда. В ясельных группах предусмотрены теплые полы.

Детсад планируют ввести в эксплуатацию к концу года.

ИСТОЧНИК KP.RU