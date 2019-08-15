На Кубани 17 августа пройдет День здоровья

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-15T12:20:22+03:00

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В эту субботу, 17 августа в Краснодарском крае пройдет профилактическая акция в рамках нацпроекта «Демография».

- Медики проведут консультативно-диагностический прием на базе Туапсинской центральной районной больницы № 1. Все желающие смогут измерить артериальное давление, сдать анализы, определить уровень холестерина и глюкозы, ультразвуковую диагностику брахиоцефальных сосудов, флюорографию и ЭКГ, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

- В программу Дня здоровья включены лекция врача-терапевта «Атеросклероз, профилактика», беседа с экспертом о необходимости регулярного прохождения диспансеризации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В крае действует региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

ИСТОЧНИК KP.RU