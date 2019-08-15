В Краснодаре открылась выставка «Звук и пауза»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-15T12:47:43+03:00

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В кубанской столице открылась выставка Ольги Мирошниченко «Звук и пауза». В экспозиции представлено 37 работ художницы, выполненных в жанре портрета.

- В своих портретах Ольга Мирошниченко не ограничивается только детальной передачей внешности человека. Она стремится раскрыть душу своего героя. С точки зрения автора, каждый человек – мелодия, которую можно услышать и прочувствовать, - рассказали организаторы.

- На выставке представлены триптихи и полиптихи, в каждом из которых центральная фигура это портрет, а боковые холсты помогут зрителю почувствовать ту мелодию, которую стремится передать в своих работах автор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Экспозиция будет представлена в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств до 29 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU