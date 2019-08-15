В Новороссийске туристов незаконно катали на «бананах» и «Бэтмэнах»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-15T13:03:15+03:00

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Правоохранители проверили законность проката плавательных средств для туристов в Новороссийске. Мероприятия проводили совместно сотрудники ОЭБ и ПК ЛО МВД России на транспорте.

- На одном из центральных пляжей курорта полицейские обнаружили граждан, которые катали туристов на «Банане», «Таблетке» и «Бэтмэне». Разрешительных документов у них на это не было, а услуги предоставлялись с нарушениями требований безопасности, - рассказали в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Надувные аттракционы были изъяты. Ведется дополнительная проверка, после которой примут соответствующие процессуальные решения.

Напомним, в районе хутора Морозовского Приморско-Ахтарского района 14 августа два кайтсерфера вышли в Азовское море. Во время кайтинга 38-летнему краснодарцу стропа намоталась на ногу. Его товарищ отправился на берег за помощью. Гидроциклист, проплывающий мимо, решил помочь пострадавшему, но у него ничего не получилось. Купол кайта намотался на винт гидроцикла и плавсредство заглохло. Мужчин унесло в открытое море.

ИСТОЧНИК KP.RU