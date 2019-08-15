На Кубани с начала года уволили пять приставов, подозреваемых во взяточничестве

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-15T13:24:13+03:00

Устроиться в государственные органы они больше не смогут.

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В Краснодарском крае с начала 2019 года пять приставов, подозреваемых во взяточничестве, лишились полномочий. Их уволили из службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщил «КП» - Кубань» главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

- Мы регулярно проводим проверки среди своих сотрудников, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко. - Пять сотрудников управления были уволены после того, как были выявлены факты, подтверждающие, что приставы бездействовали по какой-либо категории исполнительных производств. По ним были подготовлены материалы и направлены в правоохранительные органы.

У бывших приставов к тому же могут возникнуть проблемы с дальнейшем трудоустройством. По крайней мере, вряд ли им удастся устроиться на серьезную службу, тем более, государственную.

ИСТОЧНИК KP.RU