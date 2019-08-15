На Кубани 16-летнюю девочку украли, чтобы жениться

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-15T13:24:21+03:00

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Инцидент произошел в станице Пшехской Белореченского района Краснодарского края 7 августа. В семье местных жителей пропала 16-летняя девочка - Заира (имя изменено - Авт.). Через некоторое время во всех отделениях полиции и по местности распространили ориентировки на нее.

- Темные волосы ниже плеч, рост 145-155 сантиметров, - гласило объявление.

Родственники пропавшей девочки предположили, что ребенка попросту украли, чтобы сочетаться браком.

Сейчас объявление о розыске с сайта МВД удалено

Позже эти сведения подтвердились. Живую и здоровую Заиру вернули домой к родителям.

- Сейчас мы проводим проверку по факту похищения несовершеннолетней и незаконного ее удерживания, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Если выяснится, что побег 16-летней Заиры не был добровольным, то горе-жениха ждет уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU