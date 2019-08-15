Женщина и двое детей хотели дойти по морю к острову Суджук и едва не утонули
Под Новороссийском женщина и двое подростков решили дойти вброд до местного острова Суджук. Отдыхающие сошли с косы и пошли по подводной «тропинке». Поднялся сильный ветер, начались волны. Удержаться было сложно, сбивало с ног. Туристы начали тонуть.
- Людей барахтающихся в воде увидел старший спасатель местного пляжа. На лодке он добрался к ним. Сначала мужчина вытащил подростков, а после затащил в судно женщину. Это была мать одного из ребят, - сообщает «Регион Online».
На пляже пострадавших уже ждала бригада скорой помощи. Выяснилось, что все трое приехали в Новороссийск из Славянска-на-Кубани.
Напомним, в Новороссийске туристов незаконно катали на «бананах» и «Бэтмэнах». У предпринимателей не было разрешительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU