На Кубани 24 тысячи алиментщиков не пустили за границу

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-15T13:46:51+03:00

С начала года их заставили заплатить почти 60 миллионов рублей

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Приставы стараются постоянно портить отпуск должникам. Всем, кто забыл погасить долги, ограничивают выезд за пределы России. В Краснодарском крае таких сейчас 187 600 человек, из них - 24342 алиментщиков.

По словам приставов, такие запреты оказались эффективной мерой, понуждающей должников к погашению задолженности.

- Благодаря вынесенным ограничениям с начала 2019 года взысканы задолженности на общую сумму 816 миллионов рублей, - сообщил «КП» - Кубань» главный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

А что касается алиментщиков, то благодаря ограничению на выезд с них взыскали 53 миллиона 131 тысяча рублей. Те, кому временно запретили садится за руль, заплатили 6,5 миллиона рублей.

Напомним, выезд за рубеж ограничивают неплательщикам, чей долг превысил 30 тысяч рублей. Если человек в течение двух месяцев не выплачивает даже маленькую задолженность, его лишают выезда из страны даже за 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU