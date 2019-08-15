Кубань получила 1,5 миллиарда рублей на развитие дорожной сети

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-15T13:51:29+03:00

Это позволит на 10 процентов увеличить объем работ

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В регионе дополнительно отремонтируют 60 километров дорог за счет федеральной субсидии в 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев.

Деньги выделили из федерального бюджета. Их направят на ремонт и реконструкцию трасс регионального значения.

– В этом году планировали привести в порядок около 600 километров дорог, благодаря новой субсидии мы сможем отремонтировать на 60 километров больше, – подчеркнул губернатор.

- Начнут ремонт с трассы в Сочи от села Эсто-Садок до туристического комплекса «Горная карусель». За 50 миллионов рублей установят пункты учета интенсивности движения, а 100 миллионов направят на обустройство трасс для разделения потоков машин, - рассказали «Комсомольской правде» - - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU