Кубань получила 1,5 миллиарда рублей на развитие дорожной сети
В регионе дополнительно отремонтируют 60 километров дорог за счет федеральной субсидии в 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев.
Деньги выделили из федерального бюджета. Их направят на ремонт и реконструкцию трасс регионального значения.
– В этом году планировали привести в порядок около 600 километров дорог, благодаря новой субсидии мы сможем отремонтировать на 60 километров больше, – подчеркнул губернатор.
- Начнут ремонт с трассы в Сочи от села Эсто-Садок до туристического комплекса «Горная карусель». За 50 миллионов рублей установят пункты учета интенсивности движения, а 100 миллионов направят на обустройство трасс для разделения потоков машин, - рассказали «Комсомольской правде» - - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU