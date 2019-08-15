В Краснодарском крае с алиментщиков взыскали 286 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-15T14:40:50+03:00

Кроме того, судебные исполнители взыскали 187 миллионов рублей задолженностей по заработной плате.

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Кубанские приставы по алиментным платежам взыскали 286 миллионов рублей. Это на 68 миллионов рублей больше, чем в 2018 году. Напомним, сейчас за пределы России не разрешают выезжать 24342 алиментщик.

- Кроме того, почти на 187 миллионов рублей взыскано задолженностей по заработной плате, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

Что же касается жилья для детей-сирот, то фактическим исполнением окончено 29 исполнительных производств.

- Как правило, в них идет речь об обязании местной администрации обеспечить жильем сироту, и скорость исполнения зависит от местного бюджета, - добавляет Дмитрий Ткаченко.

Ранее сообщалось, на Кубани с начала года уволили пять приставов, подозреваемых во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU