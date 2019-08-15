В Краснодарском крае с алиментщиков взыскали 286 миллионов рублей
Кубанские приставы по алиментным платежам взыскали 286 миллионов рублей. Это на 68 миллионов рублей больше, чем в 2018 году. Напомним, сейчас за пределы России не разрешают выезжать 24342 алиментщик.
- Кроме того, почти на 187 миллионов рублей взыскано задолженностей по заработной плате, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.
Что же касается жилья для детей-сирот, то фактическим исполнением окончено 29 исполнительных производств.
- Как правило, в них идет речь об обязании местной администрации обеспечить жильем сироту, и скорость исполнения зависит от местного бюджета, - добавляет Дмитрий Ткаченко.
Ранее сообщалось, на Кубани с начала года уволили пять приставов, подозреваемых во взяточничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU