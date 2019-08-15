Краснодарская пенсионерка не может добиться исполнения вынесенного судом решения

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-15T14:55:47+03:00

Три года назад оно было. Но в итоге здание, которое требовалось снести, оставили

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В редакцию «Комсомольской правды» - Кубань» обратилась жительница одного из микрорайонов Краснодара. По словам пенсионерки ее сосед построил здание в два этажа рядом с ее домом и открыл в нем СТО.

Пожилую женщину такое соседство не устроило. Она обратилась в суд.

- В итоге я добилась решения суда о сносе соседского строения. Вынесено оно было еще три года назад, правда, по по сей день оно так и не исполнено, - рассказывает «КП» - Кубань» Лидия Филипповна.

По словам приставов, в рамках исполнительного производства произвели все необходимые действия.

- Возбуждено оно было в отделе судебных приставов по Западному округу Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю. А окончено в 2017 году, - говорит «КП» - Кубань» главный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко. - Но если исполнительный лист имеется на руках у взыскателя, то она может обратиться за повторным возбуждением, срок давности еще не исчерпан. Приглашаю женщину на личный прием, разъясню ей более подробно все возможности с точки зрения закона.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU