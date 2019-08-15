2019-08-15T15:43:40+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку после пожара на прогулочном катере у берегов Туапсе

Инцидент произошел 11 августа
Ева МУР@kp_kuban
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Все, кто были на катере, живыВсе, кто были на катере, живы
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Транспортная прокуратура начала проверку после происшествия в акватории Черного моря у берегов Туапсе. Прогулочный катер с шестью пассажирами на борту внезапно загорелся и затонул. Никто из людей не пострадал, но только благодаря слаженным действиям экстренных служб.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, - прокомментировали "КП" - Кубань" в надзорном ведомстве.

Напомним, инцидент произошел примерно в 700 метрах от берега. Около семи часов вечера в моторном отсеке катера произошел хлопок, а потом появилось пламя. Судно в это время находилось на расстоянии около 300 метров от берега в районе Голубой бухты. Находившиеся на нем люди пытались тушить огонь собственными силами и средствами, имеющимися на борту. Но через час катер пошел ко дну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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