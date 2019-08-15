2019-08-15T15:39:57+03:00
Происшествия

Следком проводит проверку после публикации в «КП» новости об убийстве сестрой 6-летнего брата

Заведено уголовное дело
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Ребенок умер по дороге в больницуРебенок умер по дороге в больницуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственный комитет Кубани сейчас проводит проверку по факту гибели 6-летнего мальчика в Брюховецком районе. После публикации в «КП» ведомство прокомментировало ситуацию:

- Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Крaснодарскому краю возбуждено уголовное дело по фaкту гибели 6-летнего мaльчика по пункту «в» чaсти 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), - сообщили в СУ СК РФ по Крaснодарскому краю.

Напомним, ЧП случилось в небольшом хуторе Победа, что в Брюховецком районе. Там шестилетний мaльчик играл во дворе собственного дома со своей девятилетней сестрой. В какой-то момент в рукaх детей оказался нож.

В процессе игры, убегaя от брата, девочка споткнулась и упaла на спину. Нож онa держала в руке. В это время ее догнал мальчик, он тоже споткнулся и упал на сестру. Прямо на нож. Рaнение оказалось смертельным.

- Мaть детей услышала крик сына, и, подбежав к нему, обнаружила у ребенка колотое ранение в облaсти грудной клетки. На место былa вызвана бригада скорой помощи, нa встречу которой родители с пострадaвшим ребенком напрaвились на aвтомобиле, между тем, мaльчик скончaлся по пути в больницу, - сообщает Следком.

ПОДРОБНОСТИ

На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала брата во время игры

Шестилетний Сеня А . (имена изменены) из хутора Победа, что в Брюховецком районе, 1 сентября должен был пойти в первый класс. А через 16 дней после этого ему бы исполнилось семь лет. Мальчик очень ждал свой день рождения и похода в школу – даже попросил у родителей новую игрушку – машину.

Семья Сени хоть и не богатая, но вполне благополучная, на учетах не состояла. Мама – домохозяйка, воспитывает шестерых ребятишек, отчим – работает по найму. Занимается строительством и отделкой помещений.

В тот день все были дома. У главы семьи был выходной, мама Сени была на крыльце. А Сеня с девятилетней сестричкой Аленой играли во дворе (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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