2019-08-15T15:46:46+03:00
Общество

Финансирование реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны на Кубани увеличат на 100 млн рублей

Заявки на проведение работ должны подать все муниципалитеты
Максим ОСОКИН
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На Кубани более 2000 мемориаловНа Кубани более 2000 мемориаловФото: Николай ХИЖНЯК
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В Краснодарском крае продолжается подготовка к празднованию 75-летия окончания войны. В частности, решается вопрос с капитальным ремонтом мемориалов, расположенных на территории региона.

- В этом году на ремонт 29 воинских захоронений направят свыше 11 млн рублей. Эта сумма может увеличится на 100 млн рублей, если все муниципалитеты предоставят списки мемориалов и захоронений, которые нуждаются в приведении в порядок, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, выделены средства на обеспечение жильем более 100 ветеранов ВОВ, членов семей погибших инвалидов и участников войны. Также волонтеры и активисты будут оказывать необходимую помощь ветеранам, привлекая казаков и спонсоров.

Напомним, в Краснодарском крае пройдет 6-я Вахта Памяти. Ее проведут в Горячем Ключе с 15 по 19 августа 2019 года. Участниками станут юные поисковики, а также школьники. Им будут помогать более взрослые и опытные единомышленники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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