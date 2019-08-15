2019-08-15T16:09:41+03:00
Экономика

Кубанскому бизнесу выдали займов на 500 млн рублей

Поддержку получили свыше 250 предпринимателей
Максим ОСОКИН
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Кубанский бизнес получает поддержкуКубанский бизнес получает поддержкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Краснодарском крае активно реализуется программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Только с начала 2019 года из регионального бюджета выдали 255 займов на 500 млн рублей.

- Региональный Фонде микрофинансирования реализуют поддержку субъектом МСП в рамках приоритетного нацпроетка. В минувшем году мы выдали немногим более 900 млн рублей, в 2019-м на эти цели заложено уже более 1 млрд рублей, пишет Юг Times.

Стоит добавить, что наибольший объем финансирования, на сегодняшний день, осуществлен по программе «Фермер» - 288 млн рублей. На втором месте направление «Промышленник». Наиболее востребованными микрозаймы фонда оказались у малых предприятий региона.

Также в крае реализуется программа «Старт», которая предполагает поддержку тех, кто только начинает свое дело. У них есть возможность получить от 300 тысяч до 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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