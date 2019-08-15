В Краснодаре увеличится площадь газонов на улице Красной

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-15T17:45:00+03:00

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В Краснодаре продолжается реконструкция главной улицы города – Красной. Одной из возникших проблем стали просьбы местных жителей об увеличении площади газонов и тротуаров. Это хотят сделать за счет парковочных карманов.

- Карманы на Красной появились много лет назад. Тогда они не вызывали неудобств. Теперь же мешают движению пешеходов. Прислушавшись к мнению неравнодушных граждан, решили вернуть Красной украденный тротуар и восстановить часть газона», - написал на свое странице в Facebook заместитель главы города Владимир Вербицкий.

В данном случае речь идёт об участке улицы Красной напротив КубГТУ- рядом с перекрёстком ул. Красная - ул. им. Хакурате.

Стоит добавить, что все работы подрядчик проведет за свой счет.

Напомним, в Краснодарском крае может появиться еще одна платная дорога. На этот раз в высоких кабинетах всерьез обсуждают инициативу поставить пункты взимания денег за проезд по дороге на горнолыжные курорты Красной Поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU