2019-08-15T17:31:14+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет концерт Семена Слепакова

Свои "нетленки" он привезет 14 сентября в ЦКЗ на Красной, 5
Ева МУР@kp_kuban
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Семен СлепаковСемен СлепаковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Краснодаре 14 сентября состоится концерт квнщика и сценариста Семена Слепакова.

- Человек смеется над тем, что на самом деле его пугает. Не боится шутить о том, что люди обсуждают шепотом у себя на кухне, но при этом умудряется нравиться и тем, кто каждую пятницу в г*** (пьян), и тем, кто любит Рэд Хот Чили Пепперс, - говорит о себе автор комических текстов, которые исполняет под гитару.

Сам Семен Слепаков в шутку (опять же!) называет себя звездой третьего эшелона. Уже 14 сентября 2019 года он выйдет на сцену ЦКЗ в Краснодаре, чтобы с абсолютно невозмутимым лицом порассуждать о чиновниках, нефти, женщинах в лексусе, пятнице и соседях.

- В программе — лёгкое самобичевание, сменяющееся приступами патриотизма, зажигательные песни в незажигательном исполнении и душевные разговоры обо всём, - обещают организаторы. - Внимание: будет много нового материала! Но не обойдётся и без "нетленок".

Стоимость билетов: 1600 - 5200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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