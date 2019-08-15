Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-15T17:43:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 19 августа 2019 года в Муниципальном юридическом бюро пройдет день открытых дверей. Получить бесплатные консультации специалистов жители краевой столицы смогут с 9.00 до 18.00.

- Юристы расскажут о защите прав потребителей, предоставлении мер социальной поддержки, выплаты и получения алиментов, распоряжении недвижимым имуществом, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

При этом не будут предоставляться консультации по административным и уголовным делам.

Всех желающих получить квалифицированную помощь юристов, ждут по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 143/1. Телефон для справок 8 (861) 255-27-37.

Напомним, кубанские приставы по алиментным платежам взыскали 286 миллионов рублей. Это на 68 миллионов рублей больше, чем в 2018 году. Напомним, сейчас за пределы России не разрешают выезжать 24342 алиментщик. Кроме того, почти на 187 миллионов рублей взыскано задолженностей по заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU