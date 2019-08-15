Троицкий водопровод на Кубани решено заменить

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-15T18:04:31+03:00

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Троицкий групповой водопровод в Краснродарском крае проложили в 70-е годы минувшего века. С тех пор гидротехническое сооружение практически выработало свой ресурс. При этом, из-за возрастания нагрузок на сети в летнее время, происходят частые аварии, а латание старых труб не является решением данной проблемы.

- Приято решение до 2023 года проложить новую нитку Троицкого водопровода. Ее длина составит порядка 50 км, а стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первоочередная задача – заменить 28 км труб от водозаборных сооружений в станице Троицкой до Крымска. Пять километров уже проложили, до конца года этот показатель вырастет до 18 км.

Стоит добавить, что Троицкий водопровод снабжает коммунальным ресурсом Черноморское побережье, Крымск, Новороссийск, Геленджик и ряд поселений Крымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU