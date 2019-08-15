2019-08-15T18:04:31+03:00
Общество

Троицкий водопровод на Кубани решено заменить

Это вызвано его высокой степенью изношенности
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Троицкий групповой водопровод в Краснродарском крае проложили в 70-е годы минувшего века. С тех пор гидротехническое сооружение практически выработало свой ресурс. При этом, из-за возрастания нагрузок на сети в летнее время, происходят частые аварии, а латание старых труб не является решением данной проблемы.

- Приято решение до 2023 года проложить новую нитку Троицкого водопровода. Ее длина составит порядка 50 км, а стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первоочередная задача – заменить 28 км труб от водозаборных сооружений в станице Троицкой до Крымска. Пять километров уже проложили, до конца года этот показатель вырастет до 18 км.

Стоит добавить, что Троицкий водопровод снабжает коммунальным ресурсом Черноморское побережье, Крымск, Новороссийск, Геленджик и ряд поселений Крымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
В Краснодаре пройдет концерт Семена Слепакова
В Краснодаре увеличится площадь газонов на улице Красной
На Кубани зафиксирован новый природный пожар
Кубанскому бизнесу выдали займов на 500 млн рублей
Финансирование реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны на Кубани увеличат на 100 млн рублей
Следком проводит проверку после публикации в «КП» новости об убийстве сестрой 6-летнего брата
Прокуратура начала проверку после пожара на прогулочном катере у берегов Туапсе
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
Краснодарская пенсионерка не может добиться исполнения вынесенного судом решения
В Краснодарском крае с алиментщиков взыскали 286 миллионов рублей
В Краснодаре создали городской Совет по дорожному хозяйству и транспорту
Кубань получила 1,5 миллиарда рублей на развитие дорожной сети
На Кубани 24 тысячи алиментщиков не пустили за границу
Женщина и двое детей хотели дойти по морю к острову Суджук и едва не утонули