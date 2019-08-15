2019-08-15T18:40:24+03:00
Экономика

В Краснодарском крае реализуют проект «Безналичная Кубань»

Благодаря ему жители региона получат скидку на проезд в общественном транспорте
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае продолжается реализация проекта «Безналичная Кубань». С 1 сентября 2019 года к ней присоединится станица Тбилисская. С этого дня ее жители при безналичной оплате проезда в общественном транспорте смогут получить скидку в 4 рубля. Акция продлится до конца декабря.

- Для оплаты услуги достаточно приложить к терминалу бесконтактную карту, смартфон или смарт-часы. Скидка предоставляется на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит напомнить, что такой эксперимент провели и в региональной столице. Благодаря ему количество оплат по безналичному расчету выросло на 9% - краснодарцы воспользовались такой услугой свыше 3 млн раз. Сегодня весь транспорт главного муниципального перевозчика столицы Кубани оснащен автоматизированной системой оплаты проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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