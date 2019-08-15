2019-08-15T19:04:41+03:00
Происшествия

На Кубани полицейские избили пешехода

Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Потасовка произошла ночью в станице Павловской. В дежурную часть позвонила местная жительница и сообщила, что на ее сына напали. При этом женщина уточнила, что драку затеяли сотрудники полиции.

- Мне набрал сын и сказал, что его сбила машина. Потом из нее вышли два полицейских и стали колотить его кулаками, - дрожащим голосом заявляла по телефону станичница и просила немедля выехать на место и разобраться в ситуации.

Стражи порядка приехали на вызов и стали разбираться в ситуации. Пешеход снова рассказал о том, что на него напали именно сотрудники полиции и написал заявление. Но вскоре после случившегося забрал его.

- Да, ситуация была. В подробности вдаваться не буду. Мы решили пойти на мировую и не делать резонанса, - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" пострадавший.

На словах дело закрыто, но в отделе полиции документы еще лежат.

- Такое сообщение поступало, по данному факту проводится проверка, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах Павловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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