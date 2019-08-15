За принятие «конопляных ванн» краснодарцу может грозить до 8 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-15T19:41:54+03:00

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Полицейские Краснодара получили информацию о том, что 52-летний местный житель выращивает на своем участке наркосодержащие растения. При проверке она подтвердилась. Во время визита в дом к 52-летнему местному жителю, правоохранители нашли у него 840 кустов, которые, как показала экспертиза, являлись коноплей.

- В ходе допроса в отделе полиции злоумышленник пояснил, что выращивал наркотик без цели употребления или сбыта. По его словам, он планировал использовать растение для приготовления специальных лечебных ванн, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Любителю «конопляных ванн» может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, житель Кубани выращивал у себя на участке более 170 кустов конопли. а такой «огород» мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU